Windows выдает ошибку во время загрузки и не запускается? Устранить неполадки с запуском операционной системы и восстановить функционал загрузчика можно при помощи командной строки.

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Причины неполадок загрузчика

Проблемы с загрузкой Windows являются явным признаком повреждения файлов, отвечающих за загрузку ОС. Некорректный запуск системы может быть вызван многими причинами.

Самые частые из них :

Установка дополнительных операционных систем , повреждающая файлы загрузки основной ОС.

, повреждающая файлы загрузки основной ОС. Повреждение или удаление загрузочных файлов вредоносными программами и вирусами.

вредоносными программами и вирусами. Потеря файлов из-за физических и программных неисправностей накопителя.

Восстановление при загрузке

«Битые» или отсутствующие файлы загрузчика ОС приводят к невозможности запуска и корректной работы компьютера. В таком случае необходимо прибегнуть к восстановлению загрузчика Windows следующим способом:

Шаг 1. Чтобы начать восстановление загрузки, понадобится диск восстановления Windows или загрузочная флешка. Важно: для корректной работы системы восстановления необходимо произвести загрузку в той же разрядности (32 или 64-bit), что и текущая ОС. В случае загрузки с установочного диска, на экране установки необходимо выбрать «Восстановление системы».

Шаг 2. На экране восстановления необходимо выбрать пункт «Диагностика».

Шаг 3. В открывшемся окне следует выбрать «Восстановление при загрузке».

После этого будет активировано автоматическое восстановление и исправление неполадок, не позволяющих провести нормальную загрузку ОС.

К сожалению, автоматические методы восстановления не всегда помогают возобновить работоспособность ОС, поэтому иногда следует прибегнуть к ручному восстановлению при помощи командной строки.

Восстановление работоспособности загрузчика Windows в командной строке

Чтобы приступить к восстановлению загрузчика при помощи командной строки, прежде всего ее необходимо открыть. Это можно сделать, воспользовавшись загрузочной флешкой или меню восстановления и диагностики.

В случае использования загрузочного накопителя, необходимо нажать Sfit+F10 на экране выбора языка.

Зайти в командную строку через меню диагностики можно, нажав по соответствующей иконке.

После открытия командной строки необходимо ввести следующие команды:

Diskpart (встроенная утилита для работы с жесткими дисками)

(встроенная утилита для работы с жесткими дисками) List volume (список подключенных носителей)

(список подключенных носителей) Exit (завершение работы с утилитой)

Введение каждой из команд необходимо подтверждать клавишей Enter.

Такой порядок позволит узнать, какой диск является системным (по умолчанию это диск С), и на основе этих знаний попытаться выполнить программное восстановление файлов загрузчика.

После этого необходимо ввести команду bcdboot c:\windows, исправляющую большинство проблем с загрузчиком.

Стоит отметить, что при наличии нескольких ОС, установленных на компьютере, данные действия следует проделать поочередно для каждой системы.

Если такой способ не сработал, можно полностью очистить загрузчик и создать его файлы по новой.

Для этого: открываем командную строку любым удобным способом. Вводим diskpart. Затем volume list. После чего находим скрытый диск с загрузчиком (как правило, это диск размером 100-500 мб, создаваемый системой по умолчанию в формате FAT32) и запоминаем букву данного раздела.

Теперь необходимо ввести ряд команд, удаляющих и создающих заново загрузчик.

Выбираем том командой select volume 3 (вместо 3 может быть другое число).

(вместо 3 может быть другое число). Форматируем том командой format fs=ntfs , или format fs=fat32 , в зависимости от файловой системы диска.

, или , в зависимости от файловой системы диска. Присваиваем имя «Y» тому командой assign letter=Y

тому командой Выходим из утилиты командой exit .

. Вводим команду bcdboot C:\Windows /s Y: /f ALL (буквы C и Y могут отличаться, в зависимости от системы и количества дисков). Если установлено несколько ОС, необходимо проделать данный шаг для всех томов с загрузчиками.

На этом восстановление загрузчика можно считать законченным.

Теперь необходимо удалить присвоенную букву тома. Это можно сделать в командной строке следующим образом:

Вводим команду diskpart .

. Далее необходимо отобразить список носителей командой list volume .

. Выбираем том с именем Y командой select volume Y .

. Убираем имя командой remove letter =Y .

. Exit.

Теперь для нормальной загрузки ПК достаточно перезагрузить систему.

Восстановление удаленных данных

Некорректная работа операционной системы и проблемы с загрузчиком могут говорить о наличии вирусов, которые буквально уничтожают все файлы. Если вы обнаружили, что ваши важные данные исчезли, рекомендуем воспользоваться программой RS Partition Recovery, которая сможет быстро восстановить все удаленные данные, поврежденные вирусами или утерянные в случае случайного форматирования.

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