Создание загрузочной флешки Windows 10

Современные технологии постепенно вытесняют более архаические решения. Таким образом уже никто и не вспоминает про пленочные кассеты и различные дискеты, которые были заменены удобными и намного более вместительными компакт-дисками. Но время оказалось нещадно даже к дискам, занимавшим нишу первенства достаточно долгое время. В данный момент самым популярным устройством для быстрой передачи объемной информации является USB флеш-накопитель, способный выполнять функции записи и передачи данных намного удобнее чем классический диск. Флешки практически полностью вытеснили диски, а в новые компьютеры даже перестали монтировать дисководы из-за их ненадобности.

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Разработчики программного обеспечения также уловили новые тенденции, поэтому в данный момент проще всего устанавливать Windows 10 именно с флешки. Это обусловлено высокой скоростью установки, простотой использования, а также легкостью создания загрузочной флешки.

Сегодня расскажем, как можно быстро создать загрузочную USB флешку, при помощи которой можно устанавливать необходимую Windows 10.

Какая нужна флешка?

Для создания загрузочной флешки с Windows 10 пользователю понадобится отформатированный флеш-накопитель с объемом не менее 4 Гб. Отметим, что от характеристик скорости устройства будет зависеть только скорость записи данных на флешку, а также скорость передачи установочных данных на компьютер. Этот параметр является не особо критичным.

Подготовка к созданию загрузочной флешки

Перед созданием загрузочной флешки пользователю необходимо подготовить накопитель для правильной работы. Для этого нужно вставить свою флешку в USB-порт ПК или ноутбука, найти его меню «Этот компьютер», нажать по иконке накопителя ПКМ и выбрать «Форматирование».

В открывшемся окне необходимо выбрать параметры файловой системы. Для корректной работы загрузочной флешки требуется файловая система FAT32. Устанавливаем ее и приступаем к форматированию.

Важно: все данные, расположенные на диске будут удалены.

Для восстановления отформатированных файлов не флешке или жестком диске можно воспользоваться программой RS Partition Recovery, которая сможет быстро вернуть утраченные данные.

После завершения форматирования флешка будет готова к записи на нее ISO-образа Windows 10.

Создание загрузочной флешки Windows 10 при помощи официального ПО

Важно: для начала создания загрузочной флешки при помощи любых, из нижеописанных методов, первым делом пользователю потребуется утилита Media Creation Tool. С ее помощью можно создавать ISO-образы текущей Windows 10, установленной на ПК.

Шаг 1. Переходим по ссылке на официальный сайт MicroSoft и нажимаем по второму пункту списка https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10

Шаг 2. Детально изучаем всю информацию, а затем нажимаем на кнопку «Скачать средство сейчас»

Шаг 4. На следующем окне необходимо выбрать нужные параметры установки ОС: язык, выпуск и архитектура. Отметим, что все современные процессоры имеют 64-разрядную архитектуру, в то время как одноядерным процессорам прошлого поколения необходимо ставить 32-разрядную. Выбираем нужные параметры и нажимаем далее.

Шаг 5. Далее следует выбрать первый пункт «USB-устройство флеш памяти».

Шаг 6. Вставляем свою флешку в USB порт, а затем находим ее на появившемся окне и нажимаем далее.

После завершения загрузки и установки образа ОС на флешку, она будет готова для установки Windows 10, а также восстановления системы.

Создание загрузочной флешки без использования стороннего программного обеспечения.

Современные материнские платы уже с завода комплектуются специальным программным обеспечением, которое позволяет создавать загрузочные флешки без использования дополнительного ПО. Для этого достаточно проследовать следующим простым шагам:

Шаг 1. Находим скачанный файл ISO с образом Windows 10 (образ Windows 10 можно создать при помощи программы Media Creation Tooll) и нажимаем по иконке правой кнопкой мыши, после чего выбираем пункт «Запустить».

Шаг 2. В открывшемся окне можно обнаружить установочные файлы системы. Для создания загрузочной флешки их достаточно просто скопировать на отформатированный флеш-накопитель.

Готово. Загрузочная флешка создана.

Создание загрузочной флешки при помощи утилиты UltraISO

Программа UltraISO является крайне популярной среди пользователей, которые часто работают с образами дисков. Также в данной программе присутствует функция создания загрузочных флешок.

Шаг 1. Скачиваем UltraISO на сайте ezbsystems.com, выбирая бесплатную Trial-версию. Устанавливаем программу, принимая лицензионное соглашение и все отмеченные пункты. Запускаем программу, выбрав пункт «Пробный период».

Шаг 2. Открываем образ диска в программе, а также переходим в пункт «Самозагрузка» и «Запись образа жесткого диска».

Шаг 3. В открывшемся окне выбираем необходимую флешку, форматируем ее если нужно, а также нажимаем на клавишу «Записать».

После завершения установки загрузочная флешка будет готова.